Работники батискафа «Синдбад» в Хургаде сказали пассажирам, что не умеют плавать

Сотрудники команды батискафа «Синдбад» перед тем, как отправиться в море, сказали путешественникам, что не умеют плавать. Туристы восприняли эти слова, как шутку, но она в итоге оказалась правдой, сообщает SHOT .

По словам путешественников, их на катере отвезли на расстояние километр от берега. Там пересадили в батискаф. Он должен был опуститься на глубину вместе с людьми и продемонстрировать им красоту Красного моря.

Перед поездкой один из членов команды батискафа сказал, что сотрудники «Синдбада» не умеют плавать. Сначала туристы подумали, что это шутка, но в итоге это оказалось правдой.

Ранее сообщалось, что батискаф «Синдбад» начал погружаться в воду до того, как все пассажиры зашли внутрь и заняли свои места.

Экскурсионный батискаф затонул 27 марта в Хургаде, Египте. Умерли шесть россиян. Госпитализировали 29 человек.