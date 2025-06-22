Работал в стране со сложной обстановкой: Нарышкин назвал имя разведчика-нелегала

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал имя еще одного разведчика-нелегала, который добился высоких результатов в работе в другой стране, сообщает РИА Новости .

«Его имя — Сергей Юрьевич Черепанов», — сказал глава СВР в программе «Новые русские сенсации».

Он добавил, свыше 20 лет разведчик работал в особых условиях в стране, где отмечается сложная оперативная обстановка. У Черепанова — высокие результаты, он был награжден орденами Мужества за военные заслуги.

Нелегал — это разведчик, который работает под видом другой страны. Его специально готовят, такой специалист действует в соответствии с разработанной до мельчайших деталей легендой, фактически он живет под видом другого человека. Часто он работает в очень тяжелых условиях и с риском для жизни.

Ранее СМИ писали, что сотрудники СВР Артем и Анна Дульцевы работали за границей под именами аргентинцев Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Их арестовали в декабре 2022 года в Словении. Но российские разведчики ничего не рассказали ни в тюрьме, ни на суде.