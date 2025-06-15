Разведчица из РФ Дульцева расплакалась, узнав о награждении орденом Мужества

Российская разведчица-нелегал Анна Дульцева, которую ранее задержали в Словении, рассказала, что расплакалась, когда в начале прошлого года ей, находившейся с мужем в тюрьме, сообщили о награждении орденом Мужества, передает РИА Новости.

Сотрудники Службы внешней разведки РФ (СВР) Артем и Анна Дульцевы работали за границей под именами аргентинцев Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Их арестовали в декабре 2022 года в Словении. Но российские разведчики ничего не рассказали ни в тюрьме, ни на суде.

Артем Дульцев рассказал НТВ, что в один день они отвезли детей в школу раньше, чем обычно и, возможно, заставили понервничать наблюдающих. Арест родителей произвели после того, как дети оказались в школе. Его жена добавила, что это был силовой захват. Но при этом силовики у разведчиков ничего не обнаружили.

«Родителям очень сильно досталось. Ведь в первый месяц представитель словенской власти, как предполагаю, по заданию ЦРУ в буквальном смысле шантажировал детьми и Анну, и Артема», — сказал директор СВР РФ Сергей Нарышкин.

Сначала 9-летнюю дочь и 7-летнего сына разведчиков забрали в детский приемник-распределитель, а потом их отправили в специнтернат для трудных подростков. Родители рассказали, что их детям после этого снились кошмары.