Рабочих шахты «Алардинская» вывели на поверхность

сегодня в 06:32

Всех работников угольной шахты «Алардинская» в Калтанском городском округе Кемеровской области вывели на поверхность после инцидента с угарным газом, сообщает ТАСС .

На шахте датчики зафиксировали превышение допустимого уровня угарного газа. В результате инцидента никто не пострадал.

СУ СК по Кузбассу организовал доследственную проверку по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). По предварительным данным, на шахте произошло возгорание кабельной продукции.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва в шахте в Ростовской области. Возбуждено уголовное дело.

