Рабочие очистили территорию у гимназии №1 в Балашихе от снега 28 января

Территорию у гимназии №1 на шоссе Энтузиастов, 56 в Балашихе очистили от снега утром 28 января. Работы выполнила бригада МБУ «Благоустройство-Балашиха».

Утром 28 января рабочие МБУ «Благоустройство-Балашиха» приступили к уборке снега у гимназии №1 в микрорайоне Южный Балашихи. Бригада начала работы с 8:00, очищая территорию от снега, который выпал за ночь.

Рабочий Денис Логинов рассказал, что уборка этой территории ведется второй день подряд. По его словам, самой сложной задачей остается удаление льда с дорожек с помощью ледоруба, что требует значительных физических усилий. Иногда рабочим не хватает времени на отдых, так как служебные машины уезжают на другие объекты. Несмотря на трудности, сотрудники сохраняют позитивный настрой, отмечая, что главное — обеспечить безопасность для пешеходов.

Денис Логинов также отметил доброжелательность местных жителей, которые благодарят коммунальщиков за работу и иногда предлагают угощения. Команда МБУ была полностью готова к снегопаду и успешно справилась с поставленными задачами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.