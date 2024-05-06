ПВО уничтожила 7 снарядов РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

Около 16:00 по московскому времени 7 снарядов РСЗО «Вампир» были сбиты над Белгородской областью.

Также в Борисовском районе Белгородской области украинская армия атаковала при помощи дронов два автомобиля ГК «Агро-Белгорье». В результате атаки погибли 6 человек, еще более 30 получили ранения.

РСЗО «Вампир» разработала Чехия. Она представляет собой модификацию РСЗО «Град», которую производили в Чехословакии еще в 70-х. Известно, что «Вампиров» ВСУ получили от Чехии еще в 2022 году в количестве не меньше 20 машин.