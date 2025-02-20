Путин заявил о необходимости продолжать гуманизацию правосудия в РФ

Глава государства подвел итоги работы судебной системы в 2024 году, а также поставил задачи на текущий год. Путин отметил, что следует в том числе продолжить гуманизацию уголовного законодательства и его применения.

Президент уточнил, что суды в РФ рассмотрели дела, которые были возбуждены против 680 тыс. граждан. По каждому пятому из дел было прекращено уголовное преследование. Тех, кого осудили, — одна треть. Остальным (71%) были назначены альтернативные меры наказания.

Также Путин считает, что отсрочка ограничения свободы в отношении беременных, женщин с ребенком до 14 лет, а также мужчин, которые одни воспитывают детей до 14 лет, тоже будет способствовать гуманности.

Кроме того, глава государства во время совещания назвал важным своевременно выявлять и устранять судебные ошибки.

Ранее Путин провел совещание Совбеза РФ по вопросу борьбы с терроризмом. Обсуждался один из аспектов работы в этом направлении.