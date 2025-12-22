сегодня в 17:42

Путин выразил соболезнования Рахмону из-за инцидента в школе в Одинцове

Президент РФ Владимир Путин во время саммита СНГ встретился с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Он выразил соболезнование из-за инцидента, случившегося в школе в подмосковном Одинцове, видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Путин выразил соболезнования Рахмону и семье погибшего таджикистанского мальчика. Президент России заявил, что совершение терактов против детей — отвратительное преступление.

Следствие доведут до конца. Виновных накажут, отметил президент РФ.

«Я шокирован этим преступлением», — добавил глава России.

Путин отметил, что инциденты такого рода выходят за грань.

18 декабря суд отправил под стражу девятиклассника, который, предположительно, напал с ножом на Успенскую школу в подмосковном Одинцове. Сам инцидент произошел 16 декабря.

Молодой человек вошел в школу в Одинцове и напал на охранника и иных учеников. Несколько человек пострадали. Один четвероклассник погиб.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.