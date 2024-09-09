Путин выразил соболезнования близким Маслякова в связи с его кончиной

Президент РФ Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близким ушедшего из жизни телеведущего Александра Маслякова, текст телеграммы размещен на официальном сайте Кремля.

Глава государства назвал Маслякова человеком многогранного таланта, преданным своему делу, а также настоящим профессионалом, который в том числе определял облик российского телевидения.

«И, конечно, его имя неразрывно связано с Клубом Веселых и Находчивых. Во многом благодаря Александру Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь, заслужил всенародную популярность», — заявил Путин.

По словам российского лидера, память о Маслякове будет жить в сердцах его близких и друзей, а также многочисленных поклонников его творчества.

Ранее стало известно, что президента КВН похоронят на столичном Новодевичьем кладбище. При этом дата прощания и время похорон пока не озвучивались.