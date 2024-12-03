Путин вспомнил, как на месте «Сириуса» предлагали построить рынок и казино

Президент РФ Владимир Путин поделился воспоминаниями о том, как коллеги предлагали ему построить рынок и казино на месте образовательного центра «Сириус» в Краснодарском крае, пишет ТАСС .

Во время встречи с молодыми учеными президент рассказал о том, что на месте, где находятся лаборатория, научные центры и школы, предлагалось создать рынок, торговый центр и казино.

«Решили — нет. Казино не надо. Торговый центр нужен, конечно, но в другом месте,» — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что в ближайшие три года в РФ подготовят около 1 млн специалистов в области инженерного дела. Также в стране появится больше инженерных школ в ближайшие пять лет.