Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного

Церемония прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Лукашенко был удостоен ордена за выдающиеся заслуги в развитии союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией.

Также он получил орден Святого апостола Андрея Первозванного за укрепление дружественных связей между российским и белорусским народами. Кроме того, отмечается, что Лукашенко внес личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного считается старейшей из российских госнаград. Он был учрежден Петром I в конце XVII века в честь апостола Андрея Первозванного.

Награды обычно удостаиваются российские государственные деятели и зарубежные лидеры, которые внесли вклад в укрепление отношений с Россией.

Ранее Лукашенко преподнес на день рождения Путину ценный подарок. Белорусский лидер вручил российскому президенту произведение ручной работы.