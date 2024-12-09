Путин вручил Героям России медали «Золотая Звезда» в Кремле
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Президент РФ Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца, сообщается на сайте Кремля.
На мероприятии присутствовали 300 военных и гражданских лиц. Среди присутствовавших — Герои Советского Союза, Герои России и т. д.
«Сегодня, в День героев Отечества, мы отдаем дань уважения всем нашим согражданам, которые совершили выдающиеся поступки во имя страны и ее будущего», — отметил президент.
Путин поздравил всех с праздником, добавив, что имена героев, тех, кто жил давно, и наших современников, навечно вписаны в летопись побед. Также глава государства отметил мужество бойцов, сражающихся сейчас в зоне СВО. Он заявил, что действующие на передовой военнослужащие проявляют отвагу, профессионализм и достойно показывают себя в бою.
Президент также напомнил, что в РФ действует программа кадровой подготовки «Время героев». Среди участников ее первого потока — свыше 60 кавалеров ордена Мужества и 21 Герой России.
Ранее начался сбор вопросов к прямой линии Путина через сайт. Президент выйдет в прямой эфир 19 декабря.