Путин вручил Героям России медали «Золотая Звезда» в Кремле

На мероприятии присутствовали 300 военных и гражданских лиц. Среди присутствовавших — Герои Советского Союза, Герои России и т. д.

«Сегодня, в День героев Отечества, мы отдаем дань уважения всем нашим согражданам, которые совершили выдающиеся поступки во имя страны и ее будущего», — отметил президент.

Путин поздравил всех с праздником, добавив, что имена героев, тех, кто жил давно, и наших современников, навечно вписаны в летопись побед. Также глава государства отметил мужество бойцов, сражающихся сейчас в зоне СВО. Он заявил, что действующие на передовой военнослужащие проявляют отвагу, профессионализм и достойно показывают себя в бою.

Президент также напомнил, что в РФ действует программа кадровой подготовки «Время героев». Среди участников ее первого потока — свыше 60 кавалеров ордена Мужества и 21 Герой России.

Ранее начался сбор вопросов к прямой линии Путина через сайт. Президент выйдет в прямой эфир 19 декабря.