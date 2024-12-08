Начался сбор вопросов к прямой линии Путина через сайт

Стартовал сбор вопросов для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Отправить их можно через сайт moskva-putinu.ru, сообщает RT .

Президент России Владимир Путин 19 декабря выйдет в прямой эфир, чтобы обсудить интересующие граждан страны темы, пообщаться с журналистами и подвести итоги уходящего 2024 года.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в прямом эфире федерального телевидения в 12:00 по московскому времени. Глава государства будет в режиме реального времени отвечать на вопросы граждан страны из разных регионов.

Желающие получить ответ на волнующий вопрос от президента РФ могут направить его через официальный сайт программы moskva-putinu.ru, в СМС- или ММС-сообщении по короткому номеру 0-40-40 или позвонив на горячую линию 8-800-200-40-40.

Вопросы президенту Путину также принимаются и в текстовом формате в популярных отечественных соцсетях — «ВКонтакте» и «Одноклассники». Оставить вопрос или указать на волнующую тему можно будет с 00:00 8 декабря и до момента завершения прямого эфира с российским лидером.