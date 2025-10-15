Путин утвердил концепцию миграционной политики России

В концепции отмечается, что в последнее время фиксируется рост числа мигрантов, которые приезжают на работу в РФ, и эта тенденция сохранится до 2030 года. Это связано с потребностью в иностранных работниках.

Также отмечается, что появление новых вызовов и угроз нацбезопасности требует совершенствования миграционной политики. Подчеркивается, что в России надо принять меры, которые будут направлены на повышение ответственности работодателей в вопросах, касающихся миграционной политики.

В концепции отмечается, что миграционная политика России должна быть благоприятной даже для тех, кто ранее покинул страну, если они включатся в позитивную систему социальных связей и станут полноправными членами общества.

Также подчеркивается, что результатом политики должно стать снижение числа нелегальных мигрантов и преступлений среди иностранных граждан, в том числе несовершеннолетних.

Власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции не существует, заявил ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций партий Госдумы. По его словам, россияне «очень чувствительно» относятся к этому вопросу.