сегодня в 08:00

Путин успокоил разбившего бокал зарубежного гостя на приеме в честь Дня ВМФ

На торжественном приеме, который провели в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге, глава государства Владимир Путин проявил радушие и помог зарубежному гостю выйти из неловкой ситуации, сообщает «Царьград» .

После окончания официальной части праздничного парада состоялся фуршет. Один из иностранцев в зале Адмиралтейства уронил бокал шампанского. Путин, заметив это, улыбнулся гостю.

«У нас есть примета: это на счастье!» — отметил президент.

На приеме гости делились впечатлениями о прошедшем празднике в честь Дня ВМФ. В 2024 году к празднованию присоединились еще три государства: Индия, Алжир и Китай.

Парад в честь Дня ВМФ РФ провели на Неве. В нем участвовало около 200 кораблей и судов различных классов.

День ВМФ празднуют в последнее воскресенье июля. В стране проводят памятные и торжественные мероприятия, народные гуляния и встречи ветеранов.