Путин удивился званию девушки - второго помощника капитана ледокола

сегодня в 06:05

Во время встречи с работниками атомной отрасли в Сарове Владимир Путин проявил искреннее удивление, узнав о профессиональной должности молодой участницы мероприятия, сообщает РИА Новости .

Девушка, представляющаяся вторым помощником капитана на ледокольном флоте, задала вопрос о стратегической значимости Северного морского пути.

«Кем вы работаете? Второй помощник капитана? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана», — отреагировал президент.

Глава государства пожелал ей дальнейших успехов в освоении арктических широт.

Ранее глава государства заявил, что Северный морской путь приобретает ключевое значение для логистики и экономики России, а ледокольный флот является важнейшим элементом обеспечения его функционирования.