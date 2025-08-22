Путин: ни у одной страны нет такого атомного ледокольного флота, как у России

Российский президент Владимир Путин заявил, что ни у одной страны в мире нет такого атомного ледокольного флота, как у России.

«Ни у кого в мире нет таких судов. Россия единственная страна в мире, у которой есть такой атомный ледокольный флот», — сказал Путин на встрече с работниками атомной отрасли.

Он подчеркнул, что Северный морской путь очень важен для страны. Также многие страны заинтересованы в использовании Севморпути, поэтому его необходимо развивать.

Глава государства добавил, что также России нужны новые атомные ледоколы. На сегодняшний день у страны около 35 дизельных ледоколов и 8 атомных. Такого мощного флота нет у других стран.