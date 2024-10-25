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Путин: российская армия создала надежное кольцо вокруг ВСУ в Курской области

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ взяли в окружение военнослужащих ВСУ в Курской области, сообщает ТАСС .

По словам российского лидера, в кольце оказались около 2 тыс. украинских военнослужащих. Путин отметил, что созданное ВС РФ окружение «достаточно надежное».

Президент добавил, что сейчас ВС РФ постепенно сжимают кольцо окружения. Российская армия ликвидирует оказавшихся там военнослужащих ВСУ.

По сведениям Путина, территория кольца — это примерно 6 на 15 км.

Ранее президент РФ сообщил, что Украина потеряла стабильное управление подразделениями в Курской области. При этом ВСУ все еще пытаются деблокировать окружение.