Путин: Украина потеряла стабильное управление подразделениями в Курской области

Президент РФ Владимир Путин отметил, что ВСУ еще пытаются деблокировать окружение своих подразделений на территории Курской области, но противник потерял стабильное управление над ними. Об этом сообщает ТАСС .

Глава государства рассказал, что порядка 2 тыс. украинских бойцов попали в окружение под Курском. ВС РФ уже начали ликвидировать группировки ВСУ.

«В настоящее время предпринимаются попытки деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении», — добавил Путин.

По его словам, судя по информации, которой располагают в РФ, стабильное управление украинскими войсками было потеряно.