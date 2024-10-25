Путин: Украина потеряла стабильное управление подразделениями в Курской области
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Президент РФ Владимир Путин отметил, что ВСУ еще пытаются деблокировать окружение своих подразделений на территории Курской области, но противник потерял стабильное управление над ними. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства рассказал, что порядка 2 тыс. украинских бойцов попали в окружение под Курском. ВС РФ уже начали ликвидировать группировки ВСУ.
«В настоящее время предпринимаются попытки деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении», — добавил Путин.
По его словам, судя по информации, которой располагают в РФ, стабильное управление украинскими войсками было потеряно.