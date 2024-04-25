Путин рассказал, от чего зависит успех российской армии в зоне СВО

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Путин: успех на поле боя зависит от быстроты решения технологических задач

Российский президент Владимир Путин заявил, что успех на линии боевого соприкосновения зависит от оперативности и эффективности решения технологических задач, и у государства это получается, сообщает пресс-служба Кремля.

В четверг глава государства выступил на съезде Союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Успех на линии боевого соприкосновения зависит от того сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи. И у нас получается», — сказал Путин.

Российский лидер отметил работу «Народного ВПК», предложения которого не успевает отслеживать министерство обороны страны. Новые идеи и предложения у людей появляются ежедневно.

Путин добавил, что технологии искусственного интеллекта применяют для создания беспилотников. Сегодня это одна из важнейших отраслей, которая развивается в России.

Ранее российский лидер поддержал предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко вернуться к проекту стамбульского договора с Украиной. Однако, по словам Путина, от переговоров отказался Киев, а не Москва.