Путин провел личную встречу с 17-летним сыном Рамзана Кадырова

Кадыров заявил о личной встрече Путина и своего 17-летнего сына Али

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что российский президент Владимир Путин пригласил на личную встречу его 17-летнего сына Али.

«Президент поздравил Али с предстоящим бракосочетанием, рассказал про его дедушку Ахмата-Хаджи, каким он его запомнил, какой характер был у первого президента ЧР и какими принципами он руководствовался», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что также глава государства в ходе встречи дал Али Кадырову не только мудрые напутствия во взрослую жизнь, но и важные наставления о том, как стать «полезным нашей великой стране».

Кадыров добавил, что прошедшая встреча воодушевила и зарядила Али на долгие годы и поблагодарил российского лидера за внимание к молодежи республики.

Ранее стало известно, что сын главы Чечни Ахмат Кадыров занял пост министра по физической культуре и спорту республики. Занимавший пост Иса Ибрагимов переведен на должность замруководителя администрации главы и правительства ЧР.