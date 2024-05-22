Ахмат Кадыров получил должность министра спорта Чечни

сегодня в 03:31

Сын главы Чечни Ахмат Кадыров занял пост министра по физической культуре и спорту республики, сообщил Рамзан Кадыров в своем Telegram .

«Ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики», — отмечается в публикации.

Во главе регионального министерства по делам молодежи стал Рамзан Висмурадов, а Темирлан Хучиев стал министром промышленности и энергетики Чечни.

Хоза Бурсагов и Альберт Рабуев были рекомендованы на должность глав Ачхой-Мартановского и Итум-Калинского районов.

«Они приступят к исполнению своих обязанностей после предусмотренной законодательством процедуры одобрения», — добавил Кадыров.