Путин призвал стремиться к коэффициенту рождаемости в 2,2 в ближайшие годы

Президент России Владимир Путин заявил, что вся РФ в ближайшие годы должна стремиться к коэффициенту рождаемости 2,2, который уже отмечен в арктических регионах, сообщает РИА Новости .

Путин добавил, что арктические регионы не всегда лидируют по другим направлениям.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что демографическое развитие и сбережение народа является национальным приоритетом РФ на годы вперед.

