Путин призвал стремиться к коэффициенту рождаемости в 2,2 в ближайшие годы
Президент России Владимир Путин заявил, что вся РФ в ближайшие годы должна стремиться к коэффициенту рождаемости 2,2, который уже отмечен в арктических регионах, сообщает РИА Новости.
«Президент РФ Владимир Путин заявил, что вся Россия в ближайшие годы должна стремиться к коэффициенту рождаемости 2,2, который уже отмечен в арктических регионах», — отметил он.
Путин добавил, что арктические регионы не всегда лидируют по другим направлениям.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что демографическое развитие и сбережение народа является национальным приоритетом РФ на годы вперед.
Российский лидер еще раз подчеркнул, что демографическое развитие и сбережения народа — общенациональный приоритет.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.