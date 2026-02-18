Путин назвал демографию национальным приоритетом РФ на годы вперед

сегодня в 20:23

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что демографическое развитие и сбережение народа является национальным приоритетом РФ на годы вперед.

Президент РФ в среду провел совещание с членами правительства по теме хода модернизации первичного звена здравоохранения.

«Современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей», — сказал Путин.

Российский лидер еще раз подчеркнул, что демографическое развитие и сбережения народа — общенациональный приоритет.

Ранее Владимир Путин поручил увязать семейную ипотеку с числом детей. Новые меры направлены на поддержку многодетных семей и повышение рождаемости в России.

