Путин поручил увязать семейную ипотеку с числом детей для поддержки многодетных

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2026 года увязать условия семейной ипотеки с количеством детей и разработать программу по улучшению жилищных условий для семей с детьми, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по демографической и семейной политике. Новые меры направлены на поддержку многодетных семей и повышение рождаемости.

Правительству поручено рассмотреть возможность полного или частичного погашения ипотечного кредита за счет государства при рождении четвертого и последующих детей, но не более 450 тысяч рублей. Процент по льготной ипотеке будет зависеть от числа детей в семье. Также планируется развитие льготной аренды для семей без собственного жилья и подготовка программы по улучшению жилищных условий для семей с детьми, особенно до 7 лет.

Демограф Юрий Крупнов отметил, что такие меры не решают демографические проблемы, а лишь облегчают социально-экономическое положение семей.

«Чем больше льгот по ипотеке, тем быстрее растет цена жилья. Необходимо переходить к другим формам поддержки, например, строительству государственного жилья», — пояснил Крупнов.

Эксперт считает, что для демографического роста нужно, чтобы рождение 3-4 детей воспринималось как шаг к счастью, а не к ухудшению условий жизни.

