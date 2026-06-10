Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян, нарушивших закон

сегодня в 18:08

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому предусматривается арест имущества граждан, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

В перечень административных правонарушений против интересов государства вошли: дискредитация Вооруженных сил РФ; призывы к санкциям; пропаганда нацистской символики; производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за такие правонарушения.

Меры затронут и банковские счета. При этом сумма арестованного имущества может превышать размер штрафа.

Если человек за границей и не может быть уведомлен, суд назначает ему адвоката. Если дело прекращено, расходы на защитника компенсируются из федерального бюджета.

Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Ранее Путин заявил, что сейчас мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию.

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