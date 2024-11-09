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Путин подписал закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, пишет РИА Новости .

Закон дополняет перечень преступлений, совершение которых влечет конфискацию имущества, статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), если преступление совершено из корыстных побуждений.

Ранее пять законопроектов по миграционной политике направили для рассмотрения в профильные комитеты. Их рассмотрят и примут до декабря.

По словам председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, власти стремятся навести порядок в миграционной сфере, сделав ее «прозрачной». С этой целью наказание за нарушение законодательства будет ужесточаться.