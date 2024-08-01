Путин поблагодарил за верность долгу вернувшихся россиян

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за верность присяге и долгу россиян, вернувшихся в страну в результате обмена заключенных, сообщает РИА «Новости».

«Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала», — сказал он.

Президент России лично прибыл в аэропорт «Внуково-2», где приземлился самолет с обменянными россиянами.

Известно, что обмен состоялся в Анкаре. Борт доставил обратно в Россию восемь человек.

Обменянных россиян встречают с президентским полком и красной дорожкой.

Владимир Путин встречал вернувшихся домой граждан у трапа самолета. Он обнимал россиян возле воздушного судна.