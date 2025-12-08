Путин объявил об увеличении выплаты за рождение ребенка с 2026 года

Путин: работникам смогут платить до 1 млн руб без налогов за рождение ребенка

Президент России Владимир Путин анонсировал усиление корпоративной поддержки семей с детьми. Сумма необлагаемой налогами и взносами материальной помощи, которую работодатели смогут выплачивать своим сотрудникам за рождение ребенка, вырастет с 50 тысяч до 1 миллиона рублей, сообщает ТАСС .

Нововведения вступят в силу с начала 2026 года.

«С 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до 1 млн рублей», — заявил Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее такая выплата составляла 50 тысяч рублей. Таким образом, новый лимит увеличится сразу в 20 раз.

Президент подчеркнул, что данная инициатива является частью корпоративного демографического стандарта. Эта мера направлена на усиление участия российского бизнеса в достижении национальных демографических целей и стимулировании рождаемости в стране.

В случае принятия работодателем решения о такой выплате, вся сумма в пределах миллиона рублей будет полностью освобождена от налогов.

Путин заявлял, что в России продолжается снижение уровня рождаемости. По его словам, властям необходимо переломить негативную демографическую тенденцию — это их «первая системная» задача на 2026 год.

