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Путин: нужно создавать условия для профессионального роста педагогов

Президент РФ Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя, сообщается на сайте Кремля.

Он отметил важность создания условий для профессионального роста педагогов, для максимально широкого применения передовых практик и методик.

Также российский лидер подчеркнул, что учительский труд вызывает «особое уважение», так как является созидательным.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения города Денис Хакимов рассказал, что выгорание в образовательном процессе для педагогов неизбежно. Это связано с обилием коммуникации, эмоциональным вовлечением в жизнь подопечных, сопереживанием их успехам.