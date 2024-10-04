Психолог Хакимов: профессиональное выгорание для учителей неизбежно

Выгорание в образовательном процессе для педагогов неизбежно. Это связано с обилием коммуникации, эмоциональным вовлечением в жизнь подопечных, сопереживанием их успехам. Об этом РИАМО рассказал специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения города Денис Хакимов.

Он добавил, что педагог, как и любой специалист, занятый в сфере помощи другим и взаимодействия с большим количеством людей, подвержен стрессу. Прежде всего это связано, с особенностями деятельности: большое количество людей, каждый из которых со своим характером, способностями, темпом обучения.

«Эмоциональное выгорание — это состояние истощения, возникающее из-за длительного воздействия негативных факторов. Это выражается постоянной раздражительностью, перепадами настроения, снижением самооценки, страхом совершить ошибку или же, наоборот, безразличием ко всему», — рассказал специалист.

Хакимов уточнил, что на физическом уровне ощущается постоянная усталость, недомогание, сонливость и апатия, нарушение сна, при которых даже длительный отдых не помогает.

5 октября будет отмечаться Всемирный день учителей. С 1994 года Россия также отмечает День учителя по всемирному календарю, а раньше этот день приходился на первое воскресенье октября.