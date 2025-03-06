Путин не сдержал эмоций после рассказа матери погибшего бойца СВО

Мать погибшего бойца СВО рассказала президенту РФ Владимиру Путину о подвиге сына. Выслушав, российский лидер не сдержал эмоций, а также отметил героизм российских военнослужащих, сообщает РИА Новости .

Сотрудница московского филиала фонда «Защитники Отечества» рассказала, что ее сын выполнял задачи, будучи в отряде спецназначения. По ее словам, однажды ему с товарищами приказали выйти на высоту и взять огонь на себя. Это нужно было, чтобы обозначить точку противника.

Военнослужащие выполнили задачу, но, к несчастью, сын женщины и его товарищи погибли. Однако их подвиг позволил снизить потери всего отряда.

Путин эмоционально отреагировал на этот рассказ и даже взял короткую паузу перед ответом. Он признался, что с трудом может комментировать историю с подвигом бойцов.

Президент отметил героизм военнослужащих. По словам Путина, на такие подвиги способны только россияне.

Рассказавшая о героической гибели сына Ольга Жмыхова с 2023 года является социальным координатором филиала фонда «Защитники Отечества» по Курской области. Она помогает бойцам СВО, возит им гумпомощь.

Ранее Путин заявил, что Россия никому не будет уступать в ходе СВО. Он также поздравил участниц спецоперации с наступающим 8 Марта.