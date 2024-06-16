Путин назначил Титова спецпредставителем по связям с международными компаниями

Глава государства Владимир Путин назначил Бориса Титова специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Назначить Титова Бориса Юрьевича специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — говорится в документе.

Титов с 2012 по 2022 год занимал пост уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей. В июне текущего года его избрали председателем Федерального политсовета партии «Новые люди».

До Титова должность спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития занимал Анатолий Чубайс. В марте 2022 года Путин своим указом освободил Чубайса с должности.

Ранее Путин подписал указ о назначении секретаря Генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака врио главы Республики Алтай.