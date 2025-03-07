Путин наградит военного медика, которая вынесла с поля боя убитого мужа

Военный медик из Тувы Айдысмаа Монгуш рассказала президенту России Владимиру Путину, как на СВО вынесла с поля боя тело своего мужа, сообщает РИА Новости .

Айдысмаа Монгуш служили вместе с мужем Дажы Омаком в соседних подразделениях на СВО. Мужчина был штурмовиком, женщина — военный медик. Между позициями супругов было всего 40 км, но они не виделись около года.

Айдысмаа входила в состав эвакуационного взвода и ей пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа.

"Так мы встретились, так мы увиделись, и так мы вернулись оба домой», — рассказала Монгуш на встрече Путина с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества».

Айдысмаа живет в Кызыле. У нее трое детей.

«Это удивительная история, достойная того, чтобы это без всякой иронии оформлялось в каких-то художественных произведениях и тиражировалось для людей», — сказал глава российского государства.

Путин дал обещание наградить Монгуш.

Ранее российский лидер на встрече с трудом сдержал эмоции после рассказа матери о подвиге своего сына.