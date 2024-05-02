Путин наградил трех подростков за спасение людей во время теракта в «Крокусе»

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Подростки получили медали «За спасение погибавших» во время теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин 2 мая подписал указ о награждении трех подростков медалями за спасение людей во время теракта в «Крокус Сити Холл», пишет RT .

Медали «За спасение погибавших» получили Артем Донсков, Никита Иванов и Ислам Халилов. Подростки координировали людей во время теракта и помогали им выбраться из здания концертного зала.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью „За спасение погибавших“», — говорится в указе.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. В результате нападения на посетителей концерта группы «Пикник» погибли 145 человек, еще 551 человек получил травмы различной степени тяжести.

Неравнодушные горожане собрали для семей погибших и пострадавших 1,6 млрд рублей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Жители региона вместе с другими россиянами направляли средства в благотворительный фонд.