Путин: количество многодетных семей в России выросло почти на 26%
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Президент России Владимир Путин заявил, что за последние годы в стране почти на 26% выросло число многодетных семей, сообщает ТАСС.
Российский лидер пообщался с семьями, получившими ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава». Мероприятие проходило по видеосвязи. Во время общения глава государства отметил, что в стране увеличилось количество многодетных семей.
«Сейчас таких семей уже более 2 млн», — добавил Путин.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что в 2024 году на меры поддержки семей в федеральном бюджете страны предусмотрено около 3 трлн рублей. Он подчеркнул, что необходимо совершенствовать и действующие инструменты помощи.