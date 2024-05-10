Мишустин рассказал о государственной поддержке семей с детьми

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Мишустин: на меры поддержки семей предусмотрено около 3 трлн рублей

Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что в текущем году на меры поддержки семей в федеральном бюджете РФ предусмотрено около 3 трлн рублей, сообщает пресс-служба кабмина страны.

«В России около 24,5 млн семей, где воспитываются 30 млн детей. Создана целостная система государственной помощи, предусматривающая поддержку беременной женщины и ребенка до достижения им 17 лет», — сказал Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.

Он подчеркнул, что необходимо совершенствовать действующие инструменты помощи, повышая адресность и уделяя особое внимание многодетным семьям.

Мишустин добавил, что в стране создали целостную систему господдержки семей с детьми. Данный формат до конца текущего года распространят на все меры государственной поддержки.

В пятницу Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ. За проголосовали 83,3% депутатов, что составляет 375 человек. Кандидатуру Мишустина внес президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая.