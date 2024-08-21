Путин и Кадыров обсудили социально-экономическое развитие Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент России Владимир Путин обсудили социально-экономическую обстановку в регионе. До конца 2024 года планируется снизить уровень безработицы до 5%, сообщили в пресс-службе Кремля.

Кадыров также отметил, что в Чечне реализуется более 500 инвестпроектов, например, реконструкция аэропорта, железнодорожного вокзала, модернизация цементного завода и строительство гидроэлектростанции.

С 2019 года в рамках нацпроектов в регионе расселено 178,5 тыс. квадратных метров аварийного жилья.

Президент России посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, где бойцы прошли подготовку. Там ему рассказали о работе центра подготовки, а также продемонстрировали трофейное оружие из зоны СВО.