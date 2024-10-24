Пушистая находка: в Петербурге обнаружили щенка в контейнере с мусором

В Telegram-канале «Спецы по отходам» появились несколько видео с кадрами спасения маленького щеночка в придомовом контейнере с мусором, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Сегодня во время разгрузки отходов по адресу проспект Ветеранов, 122, водитель мусоровоза обнаружил маленького щенка и спас его», — отметили в сообщении.

Экоспециалисты также обратились к жителям с просьбой найти хозяев для щенка. Сейчас с ним все хорошо: его отогревает спаситель Артем в кабине мусоровоза.

Ранее подмосковные ветеринары рассказали про обязательные прививки щенкам до года. В их список входит: парагрипп, чума плотоядных, бешенство, аденовирус I типа и парвовирусный энтерит. Выставочным собакам и животным, часто бывающим в местах скопления людей, также понадобится вакцинация от бордетеллеза.

Однако сделать прививки через несколько недель после рождения обязательно надо даже тем животным, которые будут жить дома или на своем участке, ведь принести инфекцию можно случайно на обуви или одежде.