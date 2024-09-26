Подмосковные ветеринары рассказали про обязательные прививки щенятам до года

Радостная и долгожданная новость — в доме появилась собака. От нового пушистого друга счастлива вся семья. Здесь главное — не забывать про здоровье питомца, ведь для выработки иммунитета против опасных заболеваний щенку необходимо пройти вакцинацию. В первые недели жизни малыш защищается от инфекций антителами, которые получил от молока матери. Со временем их уровень в крови снижается, именно тогда и возникает потребность в прививках. Делать их обязательно, даже тем питомцам, которые будут жить и гулять только на своем участке. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Инфекцию можно принести домой на обуви и одежде, а на участок могут заглянуть и другие животные — кошки, мыши, ежи и т. д.

В список необходимых прививок для щенков входит: лептоспироз, парвовирусный энтерит, аденовирус I типа, парагрипп, чума плотоядных и бешенство. Если владелец собаки часто берет питомца на выставки, тренировки или в другие места большого скопления собак — понадобится, вакцинация от бордетеллеза.

График вакцинации подбирается индивидуально для каждой собаки. Узнать адрес ближайшей ветклиники можно на сайте или по номеру единого контакт-центра госветслужбы Подмосковья: 8(495)668-01-25.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.