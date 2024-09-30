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Пушилин: в результате обстрелов ВСУ пострадали шесть жителей ДНР за день

В результате атак ВСУ в Донецкой Народной Республике пострадали по меньшей мере шесть человек, в том числе один ребенок, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале .

Он отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

В результате атак ВСУ повреждения получили 11 жилых домостроений в Петровском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки.

По словам Пушилина, ВСУ совершили 35 вооруженных атак, было выпущено более 90 боеприпасов. В том числе применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, включая кассетного типа, ударный БПЛА.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили село Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Населенный пункт перешел под контроль подразделения группировки войск «Запад».