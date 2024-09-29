сегодня в 13:26

Минобороны РФ сообщило об освобождении села Макеевка в ЛНР

Населенный пункт перешел под контроль подразделения группировки войск «Запад». Село удалось освободить в результате успешных для ВС РФ боевых действий.

Помимо Макеевки, российская армия нанесла поражение ВСУ в районах Купянска Харьковской области, Григоровки и Торского ДНР. Кроме того, была отражена контратака штурмового подразделения противника.

Киевский режим лишился до 450 бойцов ВСУ, девяти автомобилей, двух самоходных артиллерийских установок, пяти гаубиц и 152-мм орудия Д-20. Также ВС РФ уничтожили три вражеских склада с боеприпасами.

Ранее стало известно, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Мариновка в ДНР. За неделю потери ВСУ на данном направлении составили около 3880 военнослужащих.