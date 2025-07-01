Пульсация Солнца: ученый рассказал об открытиях Крымской обсерватории

Доцент кафедры физики космоса и астрофизики Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов заявил, что Крымская астрофизическая обсерватория активно занимается изучением магнитных полей Солнца и других звезд и за последние годы достигла значительных успехов, сообщает «Крым 24» .

По его словам, в последнее время специалисты сосредоточились на работе с башенным солнечным телескопом, который оснащен уникальным солнечным магнитографом.

Среди эпохальных достижений — открытие глобальных пульсаций Солнца как звезды, результаты анализа вспыхивающих звезд с массой меньшей или равной солнечной, симбиотических звезд и внегалактических объектов.

Ранее Netflix объявил о партнерстве с NASA для трансляции космических миссий: теперь пользователи смогут смотреть запуски ракет в прямом эфире без дополнительной платы. Уже этим летом канал покажет выходы астронавтов в открытый космос и уникальные виды Земли с борта МКС.