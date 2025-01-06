Пулеметный завод имени Дегтярева подал новый иск к Минобороны РФ

Пулеметный завод имени В. А. Дегтярева подал новый иск на сумму более 100 млн рублей к министерству обороны России. При этом причины обращения в суд неизвестны, сообщает ТАСС .

Исковое заявление поступило в суд и было принято к производству 2 ноября прошлого года.

В декабре Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Завод им. В. А. Дегтярева» и взыскал с оборонного ведомства 146 млн рублей задолженности перед предприятием.

Завод им. В. А. Дегтярева (ОАО «ЗиД») основан в августе 1916 года и является главным промышленным предприятием города Коврова Владимирской области. Завод специализируется на выпуске пулеметов, противотанковых ракет, РПГ и различного стрелкового оружия для Минобороны России.

Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал 10 млн рублей неустойки с предприятия «Роскосмоса» в пользу Минобороны России. Компания должна была создать особый вагон для перевозки ракет, однако проект был сорван.