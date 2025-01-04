Суд взыскал 10 млн руб неустойки с предприятия «Роскосмоса» по иску Минобороны

Арбитражный суд Москвы взыскал 10 млн рублей неустойки с АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» в пользу министерства обороны России. Компания должна была создать особый вагон для перевозки ракет, но проект был сорван, сообщает ТАСС со ссылкой на полученные материалы дела.

Минобороны РФ требовало с предприятия Роскосмоса взыскание в размере 87 млн 976 тыс. рублей. Однако суд удовлетворил только сумму 10 млн.

Минобороны и «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» в мае 2020 года подписали контракт на создание особого вагона, который позволил бы перевозить ракеты по железной дороге. Но компания, как сообщается, сорвала сроки и не выполнила задачу полностью.

«Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения», входящее в госкорпорацию Роскосмос, находится в Твери. Оно разрабатывает транспортные средства для транспортировки ракетно-космической техники, а также модернизирует старые.

Ранее Минобороны подало иск к МГТУ имени Баумана на сумму более 38 млн рублей. Причина не раскрывается.