Минобороны подало иск к МГТУ имени Баумана на сумму более 38 млн рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Минобороны России к Московскому государственному техническому университету имени Н. Э. Баумана (МГТУ имени Баумана) на сумму более 38 млн рублей, по данному факту возбудили производство по делу, но предмет спора не уточняется, сообщает ТАСС .

Иным лицом по делу является военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения. Общая сумма ущерба, которую Минобороны хочет взыскать с МГТУ имени Баумана, составляет 38 млн 300 тыс. 416 рублей.

Из-за чего оборонное ведомство приняло решение обратиться в суд, неизвестно. Слушание планируют проводить в закрытом формате.

В 2024 году Минобороны уже судилось с МГТУ имени Баумана. Тогда суд встал на сторону оборонного ведомства и обязал университет выплатить неустойку по госконтракту в размере 413 399 рублей. Тогда предметом спора были наземные робототехнические комплексы с навесным оборудованием.