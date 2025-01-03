Психотерапевт Вилков рассказал, как вести себя, если подарили ненужную вещь

Иногда на Новый год, а также следующие за ним праздники, друзья и родственники дарят ненужные подарки. Но выбрасывать их сразу не стоит, ведь есть альтернативные варианты того, как себя можно повести, о них «Вечерней Москве» рассказал психотерапевт Алексей Вилков.

В случае, если подарок не понравился, нужно быть терпимым. Лучшая тактика — притвориться, будто бы предмет доставил удовольствие, после чего оставить у себя.

Любой подарок нужно оценивать в качестве знака внимания. В дальнейшем никто не помешает его продать, ведь большое количество вещей люди покупают и продают с рук.

Если реализовать предмет таким образом не получится, его можно спрятать в шкаф и оставить лежать на длительное время.

Ранее сообщалось, что на Новый год солдатам ВС РФ присылали подарки из всей России.