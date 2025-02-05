Психотерапевт советует вести дневник или записывать мысли после сложного общения

Чтобы избежать усталости после сложных разговоров, можно попробовать записывать свои мысли или вести дневник, рассказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Записывайте мысли. Ведение дневника помогает обработать эмоции и снизить напряжение. Старайтесь сосредоточиться на позитиве. После сложного разговора подумайте о положительных моментах или извлеченных уроках. Также сделайте несколько медленных вдохов и выдохов, чтобы снизить уровень стресса», – сказала Крашкина.

Она добавила, что небольшая прогулка или зарядка помогут восстановить энергию, а медитация, например, даст сосредоточиться на настоящем моменте и снизить напряжение.

«Напоминайте себе о своих достижениях и сильных сторонах, а также обеспечьте организм необходимыми ресурсами: пейте воду и ешьте питательные продукты. Не забывайте делать паузы в течение рабочего дня для восстановления сил и, по возможности, минимизируйте контакты с “энергетическими вампирами”», – посоветовала психотерапевт.

Крашкина подчеркнула, что внутреннее состояние играет важную роль в том, как человек воспринимает общение. Если он находится в состоянии стресса или тревоги, даже обычное взаимодействие может казаться тяжелым. Высокая эмоциональная чувствительность усиливает восприятие чужих эмоций, что приводит к быстрой утомляемости.

«Ваши личностные особенности тоже имеют значение. Интроверты, например, быстрее устают от общения, чем экстраверты. Негативные мысли и самокритика после разговора (например, “что я сказал не так?”) могут усиливать усталость. Кроме того, общее физическое или эмоциональное истощение снижает вашу способность справляться с нагрузками», – заключиласпециалист.