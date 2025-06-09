Психотерапевт рассказала, как понять, что дружба себя исчерпала

Психотерапевт: если дружба приносит усталость и раздражение, — она себя изжила

Дружба может закончиться, даже если никто не говорит об этом напрямую. Важно замечать сигналы, когда отношения становятся односторонними или начинают тянуть вниз, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Если вы замечаете, что только вы проявляете инициативу, звоните, приглашаете встретиться, а в ответ — равнодушие, это может быть признаком односторонней связи. Также стоит задуматься, если человек не интересуется вашими делами, не поддерживает в трудные моменты и пропадает, когда вам особенно важна помощь», — сказала Крашкина.

Она добавила, что здоровая дружба не может строиться на постоянных конфликтах и напряжении.

«Если ваши встречи все чаще заканчиваются ссорами, взаимными упреками или обсуждением негативных тем, а после общения вы чувствуете себя эмоционально опустошенным — это сигнал. Настоящие друзья приносят чувство поддержки, а не усталости», — отметила специалист.

По мнению Крашкиной, отношения стоит пересмотреть, если они перестают приносить радость.

«Дружба — это ресурс. Если вы замечаете, что перестали получать удовольствие от общения, а каждый контакт вызывает внутреннее сопротивление, возможно, вы продолжаете отношения по привычке. В таком случае лучше честно признать, что эта связь себя исчерпала», — резюмировала она.

9 июня отмечается Международный день друзей. Во все времена дружба была величайшей нравственной и социальной ценностью. При этом история умалчивает, когда и кем был учрежден этот праздник, но это не делает его менее популярным.