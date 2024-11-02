Психотерапевт рассказал, как распознать и справиться со стрессом у мужчин

Организм мужчин в стрессовой ситуации мобилизуется для активной реакции на достижение цели, что приводит к быстрому истощению ресурсов нервной системы и организма в целом, сообщил РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин.

«Кроме того, мужчины часто скрывают свои эмоции, в отличие от женщин, которые выдают реакцию сразу — закричала, заплакала, ищут социальную поддержку. Мужчины склонны справляться с трудностями в одиночку, как бы берут паузу, что приводит к „накоплению“ стресса — дистрессу», — сказал Хамидуллин.

Он подчеркнул, что стресс является продуктом образа мыслей и оценки происходящего. Первое выступление перед аудиторией может быть сильным стрессовым фактором, но с каждым следующим разом эта же ситуация переносится гораздо легче.

«Рекомендую полноценный сон — это то, на что у вас всегда должно хватать времени. Если организм мало отдыхает, то падает стрессоустойчивость. Физические нагрузки, правильный рацион питания и получение достаточного количества питательных веществ, витаминов и минералов также помогают в профилактике стресса», — рассказал психотерапевт.

Хамидуллин отметил, что важно научиться замечать и понимать свои эмоции, а также эмоции других людей. Но если данные рекомендации не уберегли от сильного стресса, можно использовать доступные и проверенные временем инструменты: медитацию, дыхательные и релаксационные практики, хобби, беседы с близкими. В крайнем случае следует обратиться к психотерапевту или психиатру.

«Стресс — это часть жизни каждого человека. Это адаптационная реакция организма на внешнее воздействие, реальную или мнимую угрозу, меняющиеся условия жизни. Стрессорами могут быть различные факторы: физиологические, окружающей среды и социально-психологические. Кратковременный стресс приносит пользу, так как мобилизует физические и психические ресурсы, помогая достичь желаемого результата», — разъяснил специалист.

Врач уточнил, что длительный стресс (дистресс) приводит к истощению адаптивных возможностей организма, ослаблению нервной и иммунной систем, что может повлиять на здоровье.

«При стрессе меняется поведение. Человек становится конфликтным, тревожным, раздражительным, суетливым, испытывает трудности в формулировании мыслей, теряет способность трезво мыслить, находится в возбужденном состоянии или апатии. Способность сохранять работоспособность во время стресса у всех разная и зависит от состояния нервной системы и типа личности», — заключил Хамидуллин.

Каждый год в первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин. Такую инициативу выдвинул российский политик Михаил Горбачев в 2000 году. Ее поддержали в ООН и других международных организациях.